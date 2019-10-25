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أستاذ طب نفسي يكشف نسبة الإصابة بالاكتئاب بين المصريين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
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أحمد عكاشة
أحمد عكاشة
نعيم يوسف
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الشعب المصري من أقل شعوب العالم إصابة بالاكتئاب، لافتا إلى أن ما يقال عن المصريين بأنهم أصبحوا مكتئبين غير صحيح.

وأضاف عكاشة في لقاء مع برنامج "المواجهة مع النفس" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن هناك ما لا يقل عن 400 مليون مصاب بالاكتئاب والقلق في العالم كله، ونسبة الإصابة بالاكتئاب كـ"مرض" في أي شعب تتراوح بين 4% إلى 6% من مجموع الشعب، وتم عمل دراسات على الشعب المصري ووجدت أن نسبة الاكتئاب حوالي 3.8%، لافتا إلى أن 90% ممن يذهبون للعلاج ويزعمون أنهم يعانون من الاكتئاب هم غير مصابين بالاكتئاب.

وأضاف أستاذ الطب النفسي، أن المكتئب لا يشعر بأي بهجة في الحياة، وغير قادر على العمل، ويشعر بآلام في الجسم كلها تفوق آلام السرطان، وهناك سؤالين تستطيع تحديد هل الشخص مصاب بالاكتئاب أم لا، وهما: هل في الشهر الأخير شعرت بالعجز واليأس باستمرار طوال الشهر؟؟ والسؤال الثاني: هل خلال الشهر الأخير فقدت القدرة على الاستمتاع بالأشياء التي كنت تستمتع بها؟؟ إذا كانت الإجابة بنعم فإنه بنسبة 90% سيكون يعاني من الاكتئاب.
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