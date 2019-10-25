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لم شمل نجوم "صراع العروش" بحفل افتتاح فرع جديد لـ "لويس فيتون" بلندن

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:26 ص
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لويس فيتون
لويس فيتون
أحمد جمال أحمد
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شهد احتفال ماركة أزياء لويس فيتون العالمية، بإعادة طرح متجرها الرسمي New Bond Street Maison بالعاصمة الإنجليزية لندن، لم شمل عدد من نجوم مسلسل صراع العروش.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الحفل الذي شهد حضور كل من النجم جيسون موموا الشهير بتجسيده لدور خال دروجو، والنجمة البريطانية ميساي ويليامز، الشهيرة بتجسيدها لشخصية آريا ستارك.

يأتي ذلك بعد أن سبق وأحتفلت النجمة إيميليا كلارك نجمة مسلسل صراع العروش ببداية الحملة الترويجية لفيلمها الجديد "لاست كريسماس".

وخلال منتصف عام 2019، احتفل نجوم مسلسل صراع العروش بتكريم بجائزة أفضل مسلسل درامي لعام 2019، بحفل جوائز "إيمي" في نسخته رقم 71 للعام الجاري.

وتعتبر النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy "، هي النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار مقدم رسمي للحفل، حيث سبق وأن أقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.

ونال الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، نصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة، حصد منهم جائزتين فقط هما أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي، وأفضل مسلسل درامي للعام.
وخلال فعاليات الحفل، تم تكريم العديد من الأعمال التليفزيونية والمسلسلات البارزة، وكان أكثر المكرمين، مسلسل Fleabag، الذي حصد أربعة جوائز رئيسية خلال الحفل.

وكانت القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز إيمي كما يلي، وقد حصد "توني شلهوب" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل كوميدي.

والنجمة "أليكس بورستين" حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل كوميدي، وحصد مسلسل Fleabag جائزة أفضل تأليف لمسلسل كوميدي.

كما حصد أيضا مسلسل Fleabag جائزة أفضل إخراج لمسلسل كوميدي، وحصدت "فيبي وولر –بريدج" جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل كوميدي.

وحصد النجم "بيل هادر" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي، وحصد برنامج RuPauls Drag Race جائزة أفضل برنامج مسابقات.

وحصدت "باتريشا أركويت" جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل قصير، وحصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل إخراج لمسلسل قصير، وحصد "بن ويشا" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل قصير.
كما حصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل تأليف لمسلسل قصير، وحصد "جاهريل جيروم" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل قصير.

وحصد فيلم Black Mirror Bandersnatch جائزة أفضل فيلم تليفزيوني، وحصدت "ميشيل ويليامز" تحصد جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل قصير، وأيضا حصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل مسلسل قصير، وحصد برنامج Last Week Tonight جائزة أفضل تأليف لبرنامج منوعات.

وحصد برنامج Saturday Night Live جائزة أفضل برنامج سكتش منوعات، وأيضا حصد برنامج Saturday Night Live جائزة أفضل إخراج لبرنامج منوعات.

وحصد النجم "بيتر دينكليج" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي، وحصد مسلسل Succession جائزة أفضل تأليف لمسلسل درامي، وحصدت "جوليا جارنر" جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل درامي، وحصد النجم "بيل بورتر" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل درامي.

وحصد مسلسل Ozark جائزة أفضل إخراج لمسلسل درامي، وحصدت "جودي كومر" جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل درامي، وحصد مسلسل Game of Thrones جائزة أفضل مسلسل درامي، كما حصد مسلسل Fleabag جائزة أفضل مسلسل كوميدي.
لم شمل نجوم "صراع العروش" بحفل افتتاح فرع جديد لـ "لويس فيتون" بلندن
لم شمل نجوم "صراع العروش" بحفل افتتاح فرع جديد لـ "لويس فيتون" بلندن
لم شمل نجوم "صراع العروش" بحفل افتتاح فرع جديد لـ "لويس فيتون" بلندن
لم شمل نجوم "صراع العروش" بحفل افتتاح فرع جديد لـ "لويس فيتون" بلندن
لم شمل نجوم "صراع العروش" بحفل افتتاح فرع جديد لـ "لويس فيتون" بلندن
لم شمل نجوم "صراع العروش" بحفل افتتاح فرع جديد لـ "لويس فيتون" بلندن
لم شمل نجوم "صراع العروش" بحفل افتتاح فرع جديد لـ "لويس فيتون" بلندن
لم شمل نجوم "صراع العروش" بحفل افتتاح فرع جديد لـ "لويس فيتون" بلندن
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الكلمات المفتاحية

لويس فيتون

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