Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: البنك المركزي حذر من العملات الرقمية لهذا السبب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
Advertisements
الدكتور محمد الجندي
الدكتور محمد الجندي
نعيم يوسف
Advertisements
قال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، إن العملات الرقمية، هي موضوع شائك جدًا، نظرا لأن الكثيرين حاليا يتحدثون فيه، وأصبح هناك من يتاجر فيه وهناك بورصة خاصة به في مصر رغم أن هناك تحذير من البنك المركزي للتعامل بها لأنها عملة غير مستقرة.

وأضاف "الجندي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن أسعار العملات الرقمية (البيتكوين) تتغير نظرا لوجود عرض وطلب كثير عليها بغض النظر عن وجود عوامل كثيرة أخرى تؤثر على سعرها، مثل استجواب الكونجرس لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب العملة الرقمية التي أعلن عن طرحها في وقت سابق.

وتابع الخبير في تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، أن هناك بعض الدول بدأت في وضع قوانين لتنظيم تداول الـ"بيتكوين" وهذا أثر في انخفاض سعرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد الجندي العملات الرقمية البيتكوين أخبار

أخبار تهمك

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ يوم

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 10 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

البيتكوين ينهار إلى ما دون 8 آلاف دولار

خبير اقتصادي يكشف معلومات خطيرة عن عملة "البيتكوين" (فيديو)

"البيتكوين" يحتفل بعيد ميلاده العاشر.. رحلة أول عملة رقمية تم إصدارها

العملات الرقمية... هل ستصبح العملات السائدة في العالم أم هي في طريقها للانهيار؟!

البيتكوين تقترب من 9000 دولار

تنافس البيتكوين.. العالم يترقب "ليبرا" العملة الرقمية من فيسبوك

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

11:00 م

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status