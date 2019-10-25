خبير: البنك المركزي حذر من العملات الرقمية لهذا السبب



وأضاف "الجندي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن أسعار العملات الرقمية (البيتكوين) تتغير نظرا لوجود عرض وطلب كثير عليها بغض النظر عن وجود عوامل كثيرة أخرى تؤثر على سعرها، مثل استجواب الكونجرس لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب العملة الرقمية التي أعلن عن طرحها في وقت سابق.



وتابع الخبير في تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، أن هناك بعض الدول بدأت في وضع قوانين لتنظيم تداول الـ"بيتكوين" وهذا أثر في انخفاض سعرها.

قال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، إن العملات الرقمية، هي موضوع شائك جدًا، نظرا لأن الكثيرين حاليا يتحدثون فيه، وأصبح هناك من يتاجر فيه وهناك بورصة خاصة به في مصر رغم أن هناك تحذير من البنك المركزي للتعامل بها لأنها عملة غير مستقرة.