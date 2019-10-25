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إحباط ترويج كيلو هيروين في الطالبية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:42 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أحبط رجال مباحث الجيزة ترويج كيلو هيروين، بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات اكدتها التحريات للنقيب بيجاد طارق محمد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها قيام حظوظ. س. م. س، 33 سنة، عاطل، مقيم شارع الأنوار، دائرة القسم سبق اتهامها في قضية 133242014جنايات القسم بمزاولة نشاطا اجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي. 


وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وامكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 63 لفافة حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ 32.500جنيه مصري، 


وبمواجهته اعترفت بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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