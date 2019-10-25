شارة قيادة المنتخب.. البدري يحسم جدل قائد الفراعنة (فيديو)

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، أن شارة قيادة المنتخب الوطني ليس لها علاقة بـ أقدمية اللاعب ولا ترتبط بتاريخه.





وأضاف خلال لقائه خلال برنامج "القاهرة الآن" على فضائية قناة الحدث قائلا: "أنه حتي الآن لم يتم تحديد قيادة المنتخب الوطني"، معقبا: "كابتن الفرقة وأشارت القيادة لا تمنح لأي شخص".





وتابع:" أن كابتن الفريق في جميع المنتخبات العالمية، ليس شرط أن تكون بالأقدمية أو بالعالمية، ولكن تكون بثوابت محددة وأولويات يحددها الجهاز الفني، من نواحي الفنية والنواحية النفسية، للاعبين وهو أمر لا يتم حسمه بسهولة.





وأوضح: أنه سيخوض حوارا مع كافة اللاعبين القدمى داخل المنتخب الوطني من أجل اتخاذ القرار النهائي بمعاونة الجهاز المعاون من أجل اختيار الأنسب لقيادة المنتخب المنتخب الوطني.





وأكمل :" قائد المنتخب الوطني يجب أن يكون محبوبا بين زملائه ويستطيع احتواء الأمور ولديه احترام بين كافة اللاعبين".





البدري يكشف عن أهدافه رفقة الفراعنة.. ويطالب الجماهير بالصبر





أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري ، عن أهدافه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة مع الفراعنة.

وكشف البدري: "أحلم بتحقيق أهدافي وهي التأهل إلى الكاميرون وكأس العالم وبناء جيل جديد، أعلم أن الجماهير في مصر تعشق الكرة".

وقال البدري: "أحلم بأن يكون هناك منطقية ومساندة وتنوير للجماهير وسأتواصل معهم لأن هذا دوري كمسؤول فني، الكرة شيء هام بالنسبة لنا ولا نريد أي انقسام أن يفرقنا".

وطالب البدري الجماهير بالصبر علي المنتخب قائلاً: "أنا أطلب الوقت، ولكن سأحاول أن أحقق أهدافي وعلى الإعلام أن ينور الجماهير أن الموضوع يحتاج إلى وقت".

وأكد المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي : "واجهت بتسوانا لأن هذا كان أول تجمع للاعبين وكان قبل المباراة بأربعة أيام لذلك لم نواجه منتخبًا قويًا".

وأضاف البدري: "كل احترامي للجماهير على السوشيال ميديا، وآرائهم مهمة بالنسبة لي، ولكن يجب أن ننورهم وأظهر لهم أهدافي وإمكانياتي والصعوبات التي نتعرض لها".

وتابع المدير الفني للفراعنة: "أنا مقتنع بكوكا والنني وملتزم بالحفاظ عليهما وإضافة عناصر جديدة والأقوى والأفضل هو من سيشارك، أحترم جميع الأراء وأحترم جماهير السوشيال ميديا وأعلم أنهم يفكرون بعواطفهم".

ونوه البدري: "كان هناك لاعبين في القلعة الحمراء، والناس كانت تنتقدهم ولكن أظهروا ما كنت أراه فيهم مثل عمرو السولية".

وواصل البدري: "الناس كانت تنتقدني بسببه، ولكن ظهر بشكل جيد، وأزاروا كان في أفضل فتراته معي".

وتطرق البدري إلي الحديث عن محمود عبدالمنعم كهربا المحترف في آفيس البرتغالي: "نراقب كهربا، أنا بعيد عن أي أزمات، معلومات كثيرة ومختلطة بين أنه مضى مع الأهلي أو مازال في الزمالك، ولكن معلوماتي تقول إنه على قوة الزمالك، ولكني أبعد نفسي عن هذه الأزمات، نحن نراقب اللاعب ومستعدون لضمه لو تألق مع فريقه".

وأنهي البدري تصريحاته: "رمضان صبحي أتابعه بالتأكيد ولا يصح أن يقال هل سيلعب هو أم تريزيجيه، هناك ظروف وخطط لكل مباراة".



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