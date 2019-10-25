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بعد عرضها بـ 5 أيام.. مشاهدات مرتفعة لأغنية سعد لمجرد الجديدة "سلام"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:57 ص
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بوابة الفجر
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اقترب كليب "سلام" للفنان المغربي سعد المجرد، من حصد 12 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحه للمشاهدة والاستماع في أقل من 5 أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " .

أغنية "سلام" من كلمات وألحان وتوزيع " TIzaf Mouhcin" . 

أحداث الأغنية
أحداث أغنية "سلام" مستوحاة من التراث الأمازيغي المغربي، جرى تصويرها في إحدى المناطق الصحراوية هناك.

كلمات الأغنية السلام عليكم.. ردوا السلام.. هلا مرحبا أزول أو فلاون.. السلام عليكم ردوا السلام" .

يذكر أن آخر أعمال سعد المجرد مع الفنان محمد رمضان ، في أول تعاون فني بينهما، من خلال كليب "إنساي" والذي جرى تصويره في فرنسا، وحقق نجاحًا كبيرًا ، منذ طرحه قبل ثلاثة أشهر.

سعد لمجرد يحتفل بـ"إنساي"
ومؤخرًا احتفل لمجرد، بوصول فيديو كليب دويتو "إنساي"، لأكثر من 100 مليون مشاهدة عبر الـ"يوتيوب".

وحرص "لمجرد" على توجيه الشكر إلي جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير"إنستجرام".

أغنية "إنساي" من كلمات محمد رمضان وسعد المجرد.

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