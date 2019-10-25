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رئيس الزمالك يعنف عمرو الجنايني.. تعرف على السبب
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:44 ص
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السيد علي
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هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محللي برنامج الزمالك اليومن حيث أكد أن من لا يحترم تعاقده مع برنامج النادي لن يتواجد في قناة القلعة البيضاء بعد ذلك.
وأوضح مرتضي منصور، قناة الحدث اليوم: "الذي لا يحترم تعاقده مع برنامج الزمالك لا يوجد لديه وجود عندي في برنامج الزمالك اليوم أو القناة، الذي يحلل في قنوات أخرى ولديهم عقد مع برنامج الزمالك اليوم لا يوجد له مكان لهم عندي".
وتابع رئيس الزمالك : "تقابلت مع أشرف صبحي وعمرو الجنايني في مباراة جينيراسيون فوت، وأكدت للوزير أنني لست حزين من ذهابه لمنزل محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وقلت له لابد أن تأتي للزمالك ونأخذ منك قرشين للإنشاءات".
وواصل منصور حديثه: "تحدثت مع الجنايني وأكدت له انني لست حزين بسبب زيارته للأهلي، ولكن من ابتسامتك العريضة، وقال ليٌ أعمل ايه يعني هو أنا في الحامدية الشاذلية قولتله كشر شويه".
وأكمل مرتضي: "سأظل أقول أن خالد بوطيب وبن شرقي، لاعبا الزمالك، لا يشاركوا في مراكزهم، المهاجم الأساسي للمنتخب المغرب بو طيب وبديله أزارو، بو طيب لا يلعب تحت المهاجم، وبن شرقي صانع ألعاب".
وأنهي رئيس الابيض تصريحاته: "كابونجو كاسونجو سيأتي للزمالك قريبًا لكي يتدرب معنا، ولا يوجد أزمة معه".
مرتضي منصور يكذب الخطيب.. لم يزورك أحد
قال رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، إن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، يُضلل جماهيره، بالحديث عن تحديد موعد مباراة القمة بين القطبين.
وتابع منصور خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم، تابعها الفجر الرياضي: "الوزير أشرف صبحي، زار محمود الخطيب بصفته رئيس النادي الأهلي، ومباراة القمة ستلعب بعد نهاية الدور الأول".
وواصل مرتضي منصور: "ما نعلمه أن الوزير زار الخطيب بمفرده، هل هناك قيادات أمنية ذهبت للخطيب لكي تقنعه بلعب مباراة الجونة، عايز أعرف مين القيادة الأمنية عالية المستوى".
وتابع رئيس الأبيض : "الخطيب أما أن يضلل جمهور، أو هذا الكلام حدث وأشك فيه، القيادات الأمنية ليست لها دور هي ترسم الخريطة واتحاد الكرة ينفذ".
وأوضح منصور خلال حديثه :" كل ما نخرج من أزمة ندخل في أخر، لم يزور أحد الخطيب غير وزير الشباب الرياضة وهذا على مسئوليتي، أتواصل مع الأمن لأنني رجل دولة".
وأنهي رئيس الزمالك تصريحاته: "أقول للخطيب لم يزورك أمين شرطة في بيتك، الأمن لم يتحايل على أحد، ولا يخاف من جمهور الأهلي أو الزمالك، لا نريد أن نضلل جمهورنا يا إعلام مصر".
وكان قد أعلن اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز، لحين الانتهاء من استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.
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