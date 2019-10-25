رئيس الزمالك يعنف عمرو الجنايني.. تعرف على السبب

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محللي برنامج الزمالك اليومن حيث أكد أن من لا يحترم تعاقده مع برنامج النادي لن يتواجد في قناة القلعة البيضاء بعد ذلك.





وأوضح مرتضي منصور، قناة الحدث اليوم: "الذي لا يحترم تعاقده مع برنامج الزمالك لا يوجد لديه وجود عندي في برنامج الزمالك اليوم أو القناة، الذي يحلل في قنوات أخرى ولديهم عقد مع برنامج الزمالك اليوم لا يوجد له مكان لهم عندي".





وتابع رئيس الزمالك : "تقابلت مع أشرف صبحي وعمرو الجنايني في مباراة جينيراسيون فوت، وأكدت للوزير أنني لست حزين من ذهابه لمنزل محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وقلت له لابد أن تأتي للزمالك ونأخذ منك قرشين للإنشاءات".





وواصل منصور حديثه: "تحدثت مع الجنايني وأكدت له انني لست حزين بسبب زيارته للأهلي، ولكن من ابتسامتك العريضة، وقال ليٌ أعمل ايه يعني هو أنا في الحامدية الشاذلية قولتله كشر شويه".





وأكمل مرتضي: "سأظل أقول أن خالد بوطيب وبن شرقي، لاعبا الزمالك، لا يشاركوا في مراكزهم، المهاجم الأساسي للمنتخب المغرب بو طيب وبديله أزارو، بو طيب لا يلعب تحت المهاجم، وبن شرقي صانع ألعاب".





وأنهي رئيس الابيض تصريحاته: "كابونجو كاسونجو سيأتي للزمالك قريبًا لكي يتدرب معنا، ولا يوجد أزمة معه".



