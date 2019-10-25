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نادر شوقي: أستون فيلا لم يفاوض نجم الأهلي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:17 ص
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نادر_شوقي_وكيل_اللاعبيين
نادر_شوقي_وكيل_اللاعبيين
محمد جمال
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كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن وجود عروض قوية للاعب النادي الأهلي رمضان صبحي والذي تألق خلال الموسم الحالي، مع الأهلي تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينيه فايلر ، لضمه خلال فترة الإنتقالات القادمة.

نادر شوقي يكشف حقيقة عودة رمضان صبحى للإحتراف

وقال شوقي خلال تصريحات تليفزيونيه اليوم، أن رمضان صبحي لابد أن يفكر في العودة مرة أخري، للإحتراف وبيني وبينه إتفاق علي عدد أهداف معينه يقوم بإحرازها هذا الموسم، بعد ذلك يقوم بإختيار وجهته القادمة.

وأكد وكيل رمضان صبحي أن اللاعب الأن كل تركيزه مع النادي الأهلي وهدفه هو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسعيد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، ولكن هو علي قوة نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزى وهم بالطبع يحاولوا تسويقه خاصة بعد المشاركة مع النادي الأهلي

نادر شوقي يؤكد وجود عروض إيطاليه لضم رمضان صبحي

وعن العروض التي وصلت له، أكد شوقي ان بالفعل هناك إتصالات من أندية بالدوري الإيطالي، ولكن ليس يوفنتوس أو نابولي ولكن هناك أندية تتحدث معي حول ضمه.

وكشف شوقي عن حقيقة عرض استون فيلا الإنجليزي ضمه خلال الفترة المقبلة، قائلاً :"هذا ليس صحيح لم يأتي لي عرض من أستون فيلا الإنجليزى".

تألق رمضان صبحي تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر للنادي الأهلي

وتألق رمضان صبحي خلال الموسم الجاري مع النادي الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وقام بأفضل بداية له ببطولة الدوري المصري وهو هداف الفريق ببطولة الدوري، بعدما أحرز 3 أهداف أمام كل من سموحه والانتاج الحربي وأسوان وتوج بكأس السوبر المصري مع الأهلي أمام نادي الزمالك.

رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

ويستعد رمضان صبحي لقيادة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، مما سيسهل عملية عودته للإحتراف من جديد لمتابعة الأندية البطولة الإفريقية للشباب.

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