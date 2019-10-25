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نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:42 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
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أعلن وكيل أعمال رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي، "نادر شوقي" حقيقة تلقي اللاعب عرضا من أستون فيلا الإنجليزي في الفترة الحالية.

وصرح نادر شوقي خلال إستضافته بقناة أون سبورت، تابعها الفجر الرياضي: "رمضان صبحي عقده مستمر لأخر الموسم مع الأهلي، ما زال الكلام سابق لأوانه إذا كان سيكمل مع الأهلي أم سيعود لإنجلترا، هدفه حاليًا مع الأهلي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وأردف شوقي : "رمضان صبحي من الممكن أن يعود للاحتراف مرة أخرى بعد انتهاء عقده مع الأهلي فهو مازال عمره 23 سنة، هو سلعة متواجدة وناديه هيدرسفيلد بيسوقها على قد ما يقدر اللاعب وأنه شاب يسير مع ناديه بشكل جيد ومنتخب مصر".

وواصل شوقي حديثه : "متراهن أنا ورمضان على عدد أهداف معينة يحرزها وبعد ذلك هو يختار وجهته، وهو سعيد مع رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي جدًا".

وعن إستبعاد اللاعب من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة : "رمضان كان لديه صدمة من استبعاد منتخب مصر، أتمنى من رمضان يكون لديه الرغبة في العودة للاحتراف".

وأتم وكيل أهمال نجم الاهلي : "غير صحيح أنه أتى له عرض من أستون فيلا، عرضت رمضان عليهم في بدايته، يأتي لى أتصالات من أندية في الدوري الإيطالي ليس يوفنتوس أو نابولي ولكن أندية جيدة.

يذكر أن رمضان صبحي، يتربع علي قائمة هدافي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم بعدما احرز 3 أهداف وشارك في 3 مباريات حتى الآن.
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