Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يستهدف ضم نجم ميلان الإيطالي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
Advertisements
فريق_ ميلان
فريق_ ميلان
محمد جمال
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن سعي ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة خاصة في ظل معاناة الفريق الإسبانى دفاعياً خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان.

ريال مدريد يضع ظهير ميلان في أولويات تعاقداته

وذكرت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن تفكير زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد في ظهير أيمن فريق ميلان الإيطالى دافيد كالابريا الذى يشارك مع الروسينيري خلال الثلاث مواسم الماضية بشكل أساسي، من أجل التخلص من الأزمة الدفاعية التى يعانى منها الفريق.
3 مرشحين لتدعيم مركز الظهير الأيمن في مدريد

وفي ظل بحث نادي ريال مدريد الإسبانى علي ظهير أيمن للتخلص من الأزمة الدفاعية التي يعانى منها حتي في تواجد الثنائي دانى كارافخال وأودريزيولا، وفي ظل غياب الثنائي لا يتواجد بديل حاهز لهما، منا جعل زيدان يفكر في التعاقد مع ظهير أخر، ودخل الثلاثي دافيد كالابريا لاعب ميلان الإيطالى ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيج الألماني والجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، تمهيدا لتعاقد الريال مع أحدهما.

ويذكر أن ريال مدريد قد حقق الفوز علي نطيره جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدف دون رد في اخر مبارياته.

دافيد كالابريا
دافيد كالابريا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميلان زين الدين ريال مدريد وجالطا سراي اليوم العالمي للتلعثم اليوم الدوري الايطالي 3 رجال اعمال

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ ساعة و 10 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 5 ساعات

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد ضم كالدارا وهيجواين.. ميلان يرغب في ضم نجم وسط ريال مدريد

ريال مدريد يُصارع إنتر ميلان على صفقة نجم يوفنتوس

إنتر ميلان يستهدف صفقة نارية من ريال مدريد

إنتر ميلان يشارك في سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

صراع إيطالي على نجم ريال مدريد

إنتر ميلان يستهدف ضم نجمي ريال مدريد

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

01:42 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status