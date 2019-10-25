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روتانا تطلق أغنية "اشتقنا" لديانا حداد (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:49 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت شركة روتانا عبر موقعها الرسمي، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، أغنية جديده تحمل اسم "اشتقنا" للمطربه ديانا حداد.

وتخطت مشاهدات الأغنية في أقل من ساعة 10 آلاف مشاهدة.

تعليقات الجمهور
وانهالت التعليقات على الأغنية، حيث علق أحد المعجبين:" دائما مبدعهة البرنسيسة ديانا حداد"، وآخر"والله احنا إشتقنالك اجمل احساس".

وعلق ثالث "دخلت قلبى لما سمعتها حسيت بكل شئ حلو من جمال هالصوت وهالاحساس ".

كلمات الاغنيه
"اشتقنا يالحبيب الغالي اشتقنا وارتحلنا صوبك وجينا، في الفضا الخفاق سابقنا للقا اتقدم خطاوينا، فيك يا النادر تعلقنا وعنك والله ما تخلينا، معك تتبسم مشارقنا ياغلا ونورك يغطينافيك حلم العمر حققنا، معك نبلغها امانينا، في هواك احنى تعلقنا، وبك بلغنا ما تمنينا، من وصلنا فيك برقنا بدر ونجومك حوالينا، التقينا وباللقا فقنا في الزمن كل المحبينا، خذتنا بيدك وحلقنا في السما العالي وتهنينا، من لفينا لك تذوقنا لذة الدنيا وتسلينا، بالوفا والود وثقنا صك حب ومرت اسنينا، يعل ربي ما يفرقنا ومعك يا غالي يهنينا".

فريق عمل الأغنية
الأغنية من أشعار مانع بن سعيد العتيبة، ألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

آخر أعمالها
أعادت "حداد" بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.


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