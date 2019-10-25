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عبد الحليم علي يكشف سبب آداء الزمالك الباهت أمام جينراسيون

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:28 ص
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عبد الحليم علي
عبد الحليم علي
السيد علي
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عبر عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك، عن سعادته بتأهل الأبيض إلي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نادي جينراسيون فوت السنغالي، بهدف دون رد. 

وصرح هداف الزمالك التاريخي، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن المباراة كانت صعبة للغاية على الجميع، اللاعبين والجماهير، وكان من الطبيعي الظهور بهذا الشكل في ظل الضغط المصدر للاعبين خلال الفترة الماضية من تلك المباراة، مضيفاً: "الحمد لله فوز مهم للجميع التأهل لدور المجموعات الفترة الجاية مهمة جدا للزمالك". 

وواصل عبد الحليم أنه يجب على الجميع مراجعة الحسابات والعودة من جديد والتخفيف من الضغط العصبي بعدما تأهل الزمالك لدور المجموعات بالفعل، مشيرا إلى أن الضغط العصبي كان وراء سوء أداء الزمالك اليوم. 

وتابع علي : "الماتش كان صعب على الجماهير والكل قاعد على أعصابه وراء الشاشات، فما بالك باللاعبين داخل أرضية الملعب". 

فيما تطرق للحديث عن ركلة جزاء محمود علاء الضائعةقائلاً: "وارد أي لاعب يهدر ركلة جزاء، وهذا لا يقلل من المدافع نهائيا، ولكن الجميع كان يلعب تحت ضغط عصبي وهو ما أثر على اللاعب أثناء تسديده للركلة". 

وأنهي عبد الحليم علي حديثه، أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم فترة من الوقت لاستعادة الثقة ومراجعة الحسابات من جديد، خاصة أن لاعبي الزمالك عندما تكون في حالتها تقدم كرة قدم مميزة وتصعب المباريات على أي خصم مهما كان اسمه. 

نتيجة مباراة الزمالك اليوم
نجح الزمالك في إنهاء المباراة العصيبة بهدف نظيف، عن طريق مهاجمه الشاب مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة عشر من زمن المباراة، في مباراة عصيبة على الزمالك شهدت هجوم ضاري من الضيوف عقب اسنتقبالهم لهدف مبكر، وازاد الضغط بشكل كبير في بداية الشوط الثاني، ولكن تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك جعله يحافظ على نظافة شباكه.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم
وعلى الرغم من فوز الزمالك وتحقيقه نتيجة إيجابية إلا أنه تلقى عدد من الخسائر على مستوى اللاعبين، كان أبرزهم الحارس المتألق محمد عواد بعدما فقد وعيه أثر اصطدام قوي خلال المباراة، ليخرج على أثرها من أرضية المباراة ويحل محمد صبحي بدلاً منه، والتونسي حمدي النجاز ليحل حازم أمام بدلا منه، كما خرج مصطفى محمد بسبب الإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبدأ البرتغالي ميتشو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد، في حراسة المرمى، وحمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة في الرباعي الدفاعي، وجاء في خط الوسط كلاً من فرجاني ساسي، طارق حامد احمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، ومهاجم وحيد في الأمام بقيادة مصطفى محمد.

وضمن الزمالك بطاقة العبور لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهات لن تكون سهلة على الفارس الأبيض نظرًا للمستوى المتذبذب للفريق محليًا وقاريًا.

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