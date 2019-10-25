Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الدولار اليوم الجمعة 25/10/2019.. وانهيار حاد في سعر العملة الأمريكية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:11 ص
Advertisements
اسعار الدولار
اسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
Advertisements
اسعار الدولار اليوم

تراجعت اسعار الدولار أمام الجنيه المصري لأدني مستوي فى عامين ونصف بنهاية التعاملات أمس الخميس بعد أن فقدت العملة الأمريكية نحو 4 قروش لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية  ليسجل سعر الدولار 16.10 جنيه، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.

رحلة تراجع أسعار الدولار

انطلقت اسعار الدولار فى رحلة التراجع مع مطلع العام الجاري ليفقد منذ يناير وحتى وقتنا هذا نحو 9.85 %، ليسجل أمس أعلى سعر للعملة المصرية منذ عامين ونصف.


أسباب تراجع اسعار الدولار

ترجع أسباب صعود الجنيه مقابل الدولار لأعلى مستوي فى عامين ونصف، إلي زيادة التدفقات التى دخلت من الاستثمار فى أدوات الخزانة المصرية، وعودة الازدهار للقطاع السياحي، وتحويلات المصريين بالخارج، بجان تقلص العجز فى الميزان التجاري لمصر.

أداء اسعار الدولار خلال شهر أكتوبر

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 2.4 % خلال شهر أكتوبر الجاري ، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه 
وسجل سعر الدولار نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بينما بلغ سعره في المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيها للبيع.


 اسعار الدولار فى مجموعة من البنوك

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0732

16.202

اسعار الدولار في بنك مصر

16.10

16.20

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.10

16.20

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.10

16.20

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.12

16.22

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.08

16.18

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16٫15

16.24

اسعار الدولار في بنك عودة

16.10

16.20

 


اسعار الدولا عالميًا
تتجه اسعار الدولار للارتفاع أمام سلة العملات الرئيسية، لترتفع أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1100 دولار، في حين تراجعت بنسبة 0.1 بالماة أمام الين عند 108.56 ين.

وارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5 بالمائة إلى 1.2843 دولار، وصعدت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 0.9922 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 97.687.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار البنك الاهلي اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار

أخبار تهمك

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عواد ومصطفي محمد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد: الريال يحسم صفقته الشتوية الأولي ورحيل لاعب جديد ومدافع عربي يقترب من الانضمام للملكي وصفقة كبري جديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم 31-8-2018.. واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار امام الجنيه في بداية التعالات الصباحية بالبنوك اليوم الجمعة 15-2-2019- اعلى سعر للشراء

سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 21-6-2019

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29-6-2019 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30 يونيو 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الجمعة 5*7*2019 بالبنوك والسوق السوداء

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

10:04 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status