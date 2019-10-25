اسعار الدولار اليوم الجمعة 25/10/2019.. وانهيار حاد في سعر العملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم

تراجعت اسعار الدولار أمام الجنيه المصري لأدني مستوي فى عامين ونصف بنهاية التعاملات أمس الخميس بعد أن فقدت العملة الأمريكية نحو 4 قروش لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية ليسجل سعر الدولار 16.10 جنيه، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 2.4 % خلال شهر أكتوبر الجاري ، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.

ترجع أسباب صعود الجنيه مقابل الدولار لأعلى مستوي فى عامين ونصف، إلي زيادة التدفقات التى دخلت من الاستثمار فى أدوات الخزانة المصرية، وعودة الازدهار للقطاع السياحي، وتحويلات المصريين بالخارج، بجان تقلص العجز فى الميزان التجاري لمصر.

ترجع أسباب صعود الجنيه مقابل الدولار لأعلى مستوي فى عامين ونصف، إلي زيادة التدفقات التى دخلت من الاستثمار فى أدوات الخزانة المصرية، وعودة الازدهار للقطاع السياحي، وتحويلات المصريين بالخارج، بجان تقلص العجز فى الميزان التجاري لمصر.

انطلقت اسعار الدولار فى رحلة التراجع مع مطلع العام الجاري ليفقد

انطلقت اسعار الدولار فى رحلة التراجع مع مطلع العام الجاري ليفقد منذ يناير وحتى وقتنا هذا نحو 9.85 %، ليسجل أمس أعلى سعر للعملة المصرية منذ عامين ونصف.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بينما بلغ سعره في المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيها للبيع.

اسعار الدولار فى مجموعة من البنوك

اسعار الدولا عالميًا

تتجه اسعار الدولار للارتفاع أمام سلة العملات الرئيسية، لترتفع أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1100 دولار، في حين تراجعت بنسبة 0.1 بالماة أمام الين عند 108.56 ين.





وارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5 بالمائة إلى 1.2843 دولار، وصعدت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 0.9922 فرنك.



