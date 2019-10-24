باستثناء النني.. أسبوع مميز للمحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية





شهد هذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية المختلفة أداء ونتائج مميزة للاعبي منتخبنا الوطني المحترفين في الأندية الأوروبية بإستثناء لاعب وسط منتخب مصر محمد النني الذي قدم أداء سيئ في تعادل فريقه بيشكتاش التركي خارج ارضه أمام نظيره فريق أنقرة هوجو سلبيا ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري التركي الممتاز وعاد النني اليوم الخميس ليشارك في هزيمة فريقه التركي علي حساب نظيره فريق سبورتينج براجا البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.





تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا القاتل

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه في فوز فريقه استون فيلا القاتل علي حساب برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وشهد المباراة غياب ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي الذي تواجد خارج قائمة المباراة لأسباب فنية ليبتعد نادي استون فيلا عن مراكز الهبوط ويحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.





أحمد حجازي يقود وست بروميتش للفوز على ميدلزبره

وشارك مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي في فوز مهم لفريقه وست بروميتش البيون خارج ارضه علي حساب نظيره فريق ميدلزبره بنتيجة هدف مقابل لاشئ ليحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الأولي " شامبيون شيب " بعد مرور 14 جولة وتعد هذه هي المباراة الأولى لحجازي مع فريقه هذا الموسم بعد التعافي من الاصابة.





عودة محمد صلاح الي ليفربول بعد التعافي من الإصابة

بدأ نادي ليفربول الاسبوع بالتعادل بنتيجة 1 / 1 أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بدون لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بسبب إصابته في الكاحل لكن عاد صلاح في منتصف الاسبوع ليقود نادي ليفربول الإنجليزي لفوز كبير خارج ارضه علي حساب نظيره فريق جينك البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا واستطاع اللاعب الدولي المصري أن يشارك في المباراة كاملة ويصنع هدف فريقه الثالث ويسجل الهدف الرابع ليحصل نادي ليفربول الإنجليزي علي ثلاث نقاط هامة وضعته في المركز الثاني بالمجموعة خلف نابولي الإيطالي.



