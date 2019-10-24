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آرسنال يخطف فوزاً مثيراً من فيتوريا جيماريش بالدوري الأوروبي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:06 م
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ارسنال
ارسنال
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خطف فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً مثيراً من فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي بنتيجة 3-2،  ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.


سجل أهداف أرسنال كلا من جابريل مارتينيلي (32) ونيكولاس بيبي (80- 90)، بينما أحرز ثنائية جيماريش كل من ماركوس إدواردز (8) وبرونو دوارتي (36).


وظهر أرسنال بشكل سئ في المباراة حتي الدقيقة 70 من الشوط الثاني قبل أن يدخل نيكولاس بيبي ويسجل هدفين من ضربات حرة مباشرة ليمنح الأرسنال ثلاثة نقاط ثمينة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي مساء اليوم على ملعب الامارات.


وبتلك النتيجة يرفع آرسنال رصيده للنقطة التاسعة ويعزز من صدارته للمجموعة السادسة، بينما يتذيل جيماريش الترتيب دون رصيد من النقاط.
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