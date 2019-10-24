استشاري بمعهد الأورام: "لا يوجد لدينا قوائم انتظار" (فيديو)

قال الدكتور عبد المقصود محمد، استشاري أورام المسالك البولية بالمعهد القومي لـ الأورام، إنه يوجد لديهم قوائم انتظار، لافتًا إلى أن متوسط التردد على العيادة العلاجية نحو 13 مريضًا.



وأضاف "محمد"، خلال لقاء خاص مع برنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنه يتم استقبال أكثر من ألف حالة مناظير مثانة في العام، لافتًا إلى أن معدلات الإصابة بأورام المثانة في مصر أعلى من المعدلات العالمية.



وأشار استشاري أورام المسالك البولية بالمعهد القومي لـ الأورام، إلى أن سرطان المثانة يعتبر أكثر ثالث سرطان منتشر في مصر بعد سرطان الثدي والكبد، لافتًا إلى أن هذا الرقم بالنسبة لباقي العالم تأخر إلى السابع أو الثامن عالميًا.

