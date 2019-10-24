Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل... رئيس الحكومة العراقية يقرر إعادة المفصولين بوزارتي الدفاع والداخلية لوظائفهم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:59 م
Advertisements
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
حلمي رمضان
Advertisements

أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الخميس، قرارا بإعادة جميع الموظفين المفصولين في وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة للحشد الشعبي إلى وظائفهم، حسب ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

احتجاجات العراق
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس الحكومة العراقية رئيس العراق الدفاع الداخلية الحكومة العراقية احتجاجات العراق

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 12 ساعة

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ ساعة و 12 دقيقة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر يونياتد يقهر ريال مدريد وبرشلونة ويضم قنبلة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ 33 دقيقة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ أقل من ساعة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

منذ ساعتين و 38 دقيقة

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعتين و 41 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتل رجل أمن وإصابة 4 آخرين في إطلاق بالعراق

تظاهرات أمام الإدارة المركزية للحشد الشعبي في العراق

أكاديمي: دعوات التظاهر العراقية تؤكد على فشل وعود الحكومة الحالية

تنسيقية التظاهرات العراقية تدعو إلى تظاهرات جديدة في البلاد

رئيس مركز التفكير السياسي العراقي يتوقع حدوث مظاهرات كبيرة جدا

العراق.. مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا للتحقيق بأحداث فض الاحتجاجات

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

07:40 م

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

09:31 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status