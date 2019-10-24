إصابة شخصين بحروق متفرقة بالجسد إثر انفجار دراجتهم النارية في قنا

أصيب شخصين، مساء اليوم الخميس، بحروق متفرقة بالجسد، إثر انفجار دراجتهم النارية بعد انقلابها على طريق السماينة - الحلفاية، بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد إصابة كريم عبد الرحيم حسن، 19 عامًا، حروق نارية متفرقه بالجسم، وآخر مجهول الهوية، 20 عامًا، حروق نارية متفرقة بالجسم، نتيجة انقلاب موتوسيكل واشتعال النار به.





تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

