Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة شخصين بحروق متفرقة بالجسد إثر انفجار دراجتهم النارية في قنا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:02 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
أصيب شخصين، مساء اليوم الخميس، بحروق متفرقة بالجسد، إثر انفجار دراجتهم النارية بعد انقلابها على طريق السماينة - الحلفاية، بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد إصابة كريم عبد الرحيم حسن، 19 عامًا، حروق نارية متفرقه بالجسم، وآخر مجهول الهوية، 20 عامًا، حروق نارية متفرقة بالجسم، نتيجة انقلاب موتوسيكل واشتعال النار به.


تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر دراجة نارية حرق اخبار

أخبار تهمك

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ نصف ساعة

بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر يونياتد يقهر ريال مدريد وبرشلونة ويضم قنبلة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

منذ ساعتين و 38 دقيقة

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

منذ ساعتين و 41 دقيقة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ ساعتين و 36 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 12 ساعة

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة شخصين بطلقات نارية حاولا منع اختطاف سمسار بقنا

"أمن قنا" يكثف جهوده لضبط مرتكبي واقعة اختطاف "سمسار"

إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية في قنا

ضبط 4 متهمين باختطاف "سمسار" في قنا

إصابة طالبين بطلقات خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة ولهو الأطفال بقنا

"يا سرقة ما تمت".. إصابة عاطلين انقلب بهما تروسيكل أثناء سرقته في نجع حمادي

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

07:40 م

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

09:31 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status