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فاروق الباز: تنمية مصر لن تحدث إلا بتنفيذ هذا الممر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:55 م
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فاروق الباز
فاروق الباز
كساب أحمد
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قال الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إن مشروع ممر التنمية، ما زال قابلًا للحدوث، وتنمية مصر لن تحدث إلا بتنفيذ هذا الممر، وإنشائه أمر ممكن من 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن التعليم في مصر في حاجة لتغيير كبير للغاية، معقبًا: "النهاردة المدرسيين مش متعلمين كويس، والبعض يقوم باحتقارهم، منظومة التعليم في مصر تدهورت منذ حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر".

وأشار إلى أن تطوير التعليم في مصر في حاجة لإصلاحه من الصفر، متابعًا: "رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد، قام باستدعائي لاستشاراتي حول تطوير التعليم، عندما تولى المسؤولية، فأخبرته، بأن هناك ضرورة لتطوير التعليم من الصفر".

ولفت إلى أن أفضل شيء في مصر هو الانسان المصري، مشيرًا إلى أن هناك 18 ملكة حكمت مصر واليوم البعض يطالب بعدم قيام المرأة بدورها، معقبًا: "في ناس بتقول خبوا البنات، دول عظيمات مصر".


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