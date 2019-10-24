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عميد "القومي للأورام" يكشف تكلفة ترميم المعهد وحجم التبرعات (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:06 م
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أمنية فوزي
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قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إنهم تعاقدوا مع المقاولين العرب على أساس أن يتغلبوا على التدمير الذي حدث بمعهد الأورام نتيجة التفجير.

وأوضح "أبو القاسم"، خلال لقاء خاص مع برنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن المبنى الشمالي الذي كان يوجد به العمليات والمرضى حدث به تدمير بنسبة 20%، في الواجهات كلها، وفي العمليات.

وأضاف أن المدخل دُمر تمامًا، وكذلك المبني الإداري الذي يوجد به قاعات التدريس والمكتبة والإدارة العليا دمر تمامًا، كما أن طوارئ مرضى السرطان تدمرت تمامًا، لافتًا إلى أن نسبة التدمير بلغت حوالي 90%.

وذكر أنه يعاد ترميم كل شيء، وسيتم الانتهاء من الترميم في خلال ثلاثة أشهر، موضحًا أنه تم الانتهاء من بعض الأعمال، والبعض الآخر يحتاج إلى وقت، مشيرًا إلى أن التكلفة المبدئية 100 مليون جنيه، وأنهم تلقوا تبرعات بمبلغ 55 مليون جنيه، وباقي تبرعات لم تصل، ومن المفترض أن تغطي المبلغ.

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