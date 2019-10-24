كيفية التواصل والتبرع لمبادرة نور حياة.. متحدث "تحيا مصر" يرد

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة نور حياة مبادرة رئاسية تستهدف مكافحة ضعف وفقدان البصر، حيث تستهدف المبادرة الكشف على طلاب المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لكبار السن.



وأوضح "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه تم توقيع الكشف على 250 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى 10 محافظات، منوها بأنهم يستهدفون أن يصل عدد الطلاب الذين تم توقيع الكشف عليهم بنهاية أبريل المقبل نحو 900 ألف طالب.



وأشار إلى أنه تم توقيع الكشف على 10 آلاف من كبار السن على مستوى 13 محافظة، وهناك قوافل تجوب المحافظات، منوها بأنه من يريد التواصل مع مبادرة نور حياة يمكنه الاتصال على الخط الساخن 15118، كما أنه يمكن التبرع لحساب المبادرة في البنوك على الحساب 037037.

