جمارك سفاجا تضبط 16 محاولة تهرب جمركى لكمية من مستحضرات التجميل والهواتف المحمولة وبضائع متنوعة (صور)

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 16 محاولة تهرب جمركى لكمية من مستحضرات التجميل والهواتف المحمولة والبضائع المتنوعة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



في المحاولة الأولى



وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية القادمة من ميناء ضبا السعودي بالوردية الثانية بإدارة الحركة تم الإشتباه فى الراكب ع. ع. ا سائق السيارة رقم 957 5318 والمحملة برسالة أمتعة شخصية وبسؤاله عما إذا كان لديه اشياء تخصه يستحق عنها رسوم جمركية أفاد بالنفي وبتفتيش كابينة السياره قيادته تبين وجود 32 هاتف ايفون مخبأة داخل الكابينه باخفائها داخل البطاطين والاغراض الشخصية خاصته.



وفي المحاولة الثانية



تم الإشتباه فى مشمول البوليصة رقم ٤ ب الواردة بإسم س. ا. ع محرر عنها البيان الجمركي رقم ١٢٢٦٥ لسنة ٢٠١٩ والمحملة علي السيارة رقم ١٣٦٧٤ ٩٥ كويت وبتفتيش السيارة تبين وجود ٣٠٠ قطعة مستحضرات تجميل ماركة جونسون مخبأة بين طيات الملابس بالأمتعة الشخصية.



وفي المحاولات 14 الأخري تم ضبط بندقية ضغط هواء وكمية من الطلقات الخرسانيه وكمية من الأدوية البشرية والأجهزة والمستلزمات الطيبه والسجائر الإلكترونية ومستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات وقداحات إلكترونية واكسسوارات المحمول واللمبات الكهربائية والمبيدات الحشرية مخبأة ضمن مشمول شهادات الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب بطريقة يصعب الوصول إليها.



وبلغت التعويضات الجمركيه المستحقه 3 مليون و250 الف و584 جنيه، قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ علي المضبوطات.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي جميع المنافذ الجمركيه وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى.