Advertisements
Advertisements
Advertisements

قائد "قسد": القوات تؤيد فكرة إنشاء منطقة آمنة في سوريا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الخميس، أن القوات تؤيد فكرة إنشاء منطقة دولية آمنة في شمالي سوريا، مشيراً إلى أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذه المبادرة، ويتواصل مع القادة الأوروبيين الآخرين.

وقال عبدي، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن فكرة المشروع لم تكتمل بعد في صيغة نهائية، ونحن بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة وروسيا، وما زال المشروع في مرحلة البحث، نحن من جهتنا نطالب بذلك وموافقون".

كما أشار قائد قوات سوريا الديمقراطية إلى أنه تجري مناقشة نشر القوات الأمريكية في "مناطق أخرى" في شمال سوريا مع الجانب الأمريكي.

وقال عبدي "في محادثتي الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد على أنهم سيبقون هنا لفترة طويلة، وأن تعاونهم مع قوات سوريا الديمقراطية سيستمر لفترة طويلة".

ووقَع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب ست ساعات من المفاوضات، حيث عبر بوتين عن رضاه واصفا المفاوضات بأنها "مهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء الوضع المتوتر جدا على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق: الشرطة العسكرية الروسية ستشرع مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

وستبدأ القوات الروسية والتركية بعد ذلك بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.

الهجوم التركي على سوريا
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.
وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

الاتفاق الأمريكي التركي
وقد وافقت تركيا، يوم الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منطقة آمنة قسد سوريا روسيا القوات الاتفاق التركي

أخبار تهمك

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 10 ساعة

تقرير.. لاعب واحد فقط لا يُمس في ريال مدريد بأمر زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي

منذ حوالي 4 ساعات

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

منذ ساعة

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

منذ ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة و 20 دقيقة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

منذ ساعة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ ساعة و نصف

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية

"قسد": تركيا لم تلتزم بوقف النار بعد سحب قواتنا من رأس العين

أردوغان: أخبرت بوتين بكافة تفاصيل عملية "نبع السلام"

أردوغان: سيتم سحب جميع القوات الكردية من الحدود السورية التركية ابتداء من الأربعاء

بوتين: تم التوصل إلى حلول "حاسمة" مع أردوغان حول سوريا

عاجل... انتهاء المهلة الزمنية لانسحاب القوات الكردية من "المنطقة الآمنة" بسوريا

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

07:40 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

07:27 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status