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"قبلة للمخترعين".. معرض القاهرة الدولي للابتكار ينقب عن المبدعين في مصر وإفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:25 م
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بوابة الفجر
مصطفى فرحات
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خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار، الذي عقدت فعالياته اليوم، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التطورات التي شهدها المعرض على مدار خمس سنوات سابقة، حيث وصل إجمالي الدعم المقدم من الأكاديمية لدعم ابتكارات الفائزة في المعرض من أجل الوصول بالواعد منها إلى منتج حوالي 5.5 مليون جنيه مصري، وإجمالي عدد الابتكارات التي أتيحت لها فرصة العرض في النسخ السابقة حوالي 1940 فكرة وابتكار.

 

حضور قوي

 

أثناء افتتاح المعرض في نسخته السادسة، اليوم الخميس، أكد عبدالغفار على أنه بلغ إجمالي عدد الزائرين في الأعوام السابقة 6000 زائرًا، وإجمالي عدد الجوائز التي منحتها الأكاديمية 255 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية ومنح احتضان، كما تم احتضان عدد 14 فائزًا بالمعرض بإجمالي تمويل قيمته 3 ملايين جنيه مصري من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية.

                                                                

المجهودات الكبيرة المبذولة، أدت إلى أن يصل عدد زوار صفحة التواصل الاجتماعي التي تم إنشاؤها للمعرض ما يقرب من 2.5 مليون زائر سنويًا، وأنه تم تأهيل عدد 19 متسابقًا من الفائزين بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار إلى المرحلة الرابعة بالبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر في الموسم الثاني، وتم اختيار عدد 6 فائزين من معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار لعام 2018 للسفر إلى معرض جنيف الدولي لعام 2019، مع تحمل الأكاديمية نفقات السفر والإقامة ورسوم الاشتراك ومساحة العرض بإجمالي تمويل قدره 170 ألف جنيه، وحصدوا 7 ميداليات ذهب غير الفضة والبرونز.

 

إجمالي عدد المشاركين هذا العام، بحسب قال الدكتور خالد عبد الغفار، وصل إلى 100 عارض، تقدموا بأكثر من 180 فكرة ومشروع مبتكر، كما تقدم الدولة 100 جائزة مقدمة من وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي، تتراوح قيمتها ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه، لأفضل اختراع، وأفضل ابتكار، وأفضل شركات تكنولوجية، وجائزة المبتكر الصغير لأقل من 16 سنة، بجانب 5 منح احتضان من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجيا، قيمة المنحة الواحدة 200 ألف جنيه.

 

 يوجد أيضًا 10 جوائز للسفر والمشاركة في محافل علمية مختلفة بالخارج، و7 جوائز مخصصة لابتكارات المحافظات، يتم ذلك في حضور أكثر من 50 خبيرًا وأستاذ واقتصادي سيقيمون بتقييم المشروعات، من خلال 8 لجان علمية تتفقد كافة المشروعات المعروضة.

 

كما يُعرض أكثر من 60 ابتكارًا في جناح مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و12 مشروعًا في جناح التحالفات التكنولوجية، و15 مشروعًا في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من 30 مشروعًا في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وما يزيد عن 25 فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و30 ابتكارًا في جناح مشروعات التخرج.

 

أهمية معرض الابتكار

 

يُعد المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية والبنوك من جهة أخرى، وهو أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة وهو ما يمثل استكمالاً لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيداً على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات.

 

المعرض أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين فى مصر والمنطقة وأصبح على قائمة المعارض الدولية والمعرض فى حد ذاته ليس هدفًا، وإنما أحد الآليات التفيذية التى تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التى يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائى مصنوع فى مصر، وهو أيضًا آلية للتسويق التكنولوجي ونشر ثقافة الابتكار، ويتم كل عام تطوير فى المعرض ورؤية الوزارة أن يصبح أكبر تجمع للمبتكرين فى إفريقيا.

 

 

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الكلمات المفتاحية

معرض القاهرة الدولي للابتكار مبدعين خالد عبد الغفار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية الأكاديمية إفريقيا

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