رئيس وزراء إثيوبيا عن أزمة سد النهضة: سنقرر ما لا يضر المصريين (فيديو)

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وتابع: "لم نتحدث عن سد النهضة فقط، ولكن هناك مشروع في إثيوبيا لزراعة الأشجار، وهذا لا شك يأتي بنتائج إيجابية في زيارة نسبة الأمطار في إثيوبيا.



وأشار إلى أنه عرض على الرئيس السيسي المشاركة في مشروع زراعة الأشجار، ووجد قرارًا إيجابيًا من الرئيس المصري.



قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه حواره مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في روسيًا اليوم، كان مفيدًا، متابعًا: "وبعد ما اتفقنا بخصوص موضوع سد النهضة سياسيًا سوف يستمر الخبراء من الدولتين ليتفقوا على زمن محدد لملء السد، وبناءً على توصياتهم سوف نقرر قرارًا بما لا يضر المصريين، وفي نفس الوقت يستفيد منه الإثيوبيين".وأكد "آبي أحمد"، خلال تصريحات تليفزيونية، بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحوار البناء بين مصر وإثيوبيا سوف يستمر