Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجنيه المصري يسجل أعلي مستوي فى عامين ونصف.. والخبراء يكشفون عن الأسباب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:56 م
Advertisements
الجنيه المصري
الجنيه المصري
وكالات
Advertisements
سجل سعر الجنيه المصري أعلى مستوي له فى عامين ونصف خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث فقد الدولار 4 قروش بمعظم البنوك ليسجل سعر الجنيه أمام الدولار 16.10 جنيه.

بدأ الجنيه فى الصعود أمام الدولار منذ بداية العام الجاري لتبلغ مكاسبه منذ يناير وحتى وقتنا هذا نحو 9.85 %، ليسجل اليوم أعلى سعر للعملة المصرية منذ عامين ونصف.

وكشف خبراء الاقتصاد أسباب صعود الجنيه مقابل الدولار لأعلى مستوي فى عامين ونصف، ترجع إلي زيادة التدفقات التى دخلت من الاستثمار فى أدوات الخزانة المصرية، وعودة الازدهار للقطاع السياحي، وتحويلات المصريين بالخارج، بجان تقلص العجز فى الميزان التجاري لمصر.

وخلال شهر أكتوبر الجاري ارتفع الجنيه 2.4 % ، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.

وقال محمد أبو باشا، الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، إن جنيها قويا سيساعد في إبقاء التضخم منخفضا بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الشهر الماضي، فضلا عن أنه قد يحفز على زيادة الاستهلاك.

وقال: "غير أنه لا يساعد الصادرات لكنها تظل جزءا صغيرا نسبيا من الاقتصاد".

وأعلن البنك المركزي في نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ارتبط وقتها بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدوليـ وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 في ديسمبر 2016.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صندوق النقد سعر الدولار تراجع الدولار تحرير سعر الصرف الجنيه المصري اعلى مستوي للجنيه

أخبار تهمك

خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ حوالي 4 ساعات

تقرير.. لاعب واحد فقط لا يُمس في ريال مدريد بأمر زيدان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رعب في مانشستر سيتي بسبب فلورنتينو بيريز

منذ أقل من نصف ساعة

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

الآن

رئيس وزراء إثيوبيا يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس السيسي ومباحاثات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

الآن

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

الآن

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-1-2019.. وارتفاع جديد للعملة الأمريكية أمام الجنيه (منتصف التعاملات)

الجنيه المصري يسجل أعلي مستوي في عامين

الجنيه المصري يسجل أعلي مستوي في عامين أمام الدولار

الجنيه المصري يواصل الارتفاع عند أعلي مستوياته منذ عامين أمام العملات الأجنبية

الدولار يسجل أعلي سعر في عامين خلال تعاملات اليوم

اليوان الصيني يسجل أسواء أداء شهري منذ 15 عام

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

03:52 م

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status