خالد الجندي: وجود البنوك مسألة حياة أو موت (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الفوائد البنكية حلال انطلاقا من فكرة أنه نوع من أنواع الاستثمار، حيث أن الاتفاق على الربح يجوز، والمودع عندما يضع أمواله في البنك يكون بهدف الربح.



ومن ناحيته قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال برنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن البنوك أصبحت وسيلة حياة أو موت، ولا غنى عنها في المجتمعات، حيث أصبحت الوسيط الوحيد الذي يضمن التعاون بين الناس في وقت تقطعت فيه سبل وأواصر المجتمع.



وأضاف: "البنك المكان الوحيد اللي بيرد الفلوس.. مفيش مكان تاني في الوجود تضمن تاخد فلوسك منه تاني مثل البنوك"، معتبرا أن تحديد نسبة الفائدة في البنوك ضروري جدا منعا للغرر، والخداع، ومعرفة لجدوى الإنفاق.

