تقرير.. لاعب واحد فقط لا يُمس في ريال مدريد بأمر زيدان





نشرت صحيفة "آس" الاسبانية الشهيرة تقريرا عن نجم نادي ريال مدريد ووصفته بالأنيق الذي لا يمس في تشكيلة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.





توني كروس لا يُمس في ريال مدريد

وقالت الصحيفة الإسبانية :"بالنسبة لزيدان توني كروس لا يُمس في التشكيلة الأساسية كما تدعمه أرقامه، منذ بداية أكتوبر وكروس انفجر ويلعب برغبة أكبر من أي وقتٍ مضى إصابته العضلية أضرت بالفريق لكن في اسطنبول أمام جالطة سراي سجل هدف الفوز في مباراة مفصلية".





وأضافت الصحيفة :"‏كان لدى مدريد العين الثاقبة لخطفه مع اقتراب نهاية عقده، وصل إلى البرنابيو بعد تحقيق العاشرة ومن ثمّ كان سقف التطلعات عاليًا إلا أنه كون رفقة مودريتش وكاسيميرو الثلاثية المُقدسة التي رفعت ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال لدي الفريق الملكي، في الصيف، جدد عقده لعام إضافي بالرغم من العام السيء الذي انقضى وجلب له الانتقادات بين الجماهير إلا أن الألماني أظهر بأنه أخذ رهان النادي عليه بجدية تامة إذ يلعب هذا الموسم دورًا محوريًا أكثر من أي وقتٍ مضى، أخيرًا بات ينظر نحو المرمى كما يساهم أكثر في عمل الفريق بالهجوم".





واختتما الصحيفة الاسبانية الشهيرة تقريرها بأن في اسطنبول المدينة الجميلة، يقام نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا 2020 ويبدو أن اللاعب الدولي الألماني توني كروس أراد أن يؤكد بنفسه أن مدريد زين الدين زيدان قادر علي التواجد في المباراة النهائية والفوز بهذه البطولة العريقة.



