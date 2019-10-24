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"الاستثمار": مصر ضمن أكثر 25 دولة من حيث عدد الإصلاحات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:39 م
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سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
محمد عصام
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قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة من حيث عدد الإصلاحات في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال للعام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت " نصر"، علي هامش مؤتمر  لتوضيح نتائج تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي ، أنه من المتوقع تقدم مصر في هذا المؤشر في تقرير العام المقبل ، مشيرة إلي أن التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2019.

وتابعت وزيرة الاستثمار: " تقدمنا 8 مراكز فى العامل الماضي و6 مراكز فى العام الجاري مما يعد إشارة على استمرار عمليات الإصلاح الاقتصادي".

كشف تقرير ممارسة الأعمال 2020 "Doing business"، الصادر عن البنك الدولي، عن تقدم مصر 6 مراكر في ترتيب هذا العام، لتحتل المركز 114 من بين 190 دولة، مقابل المركز 120 بتقرير ممارسة الأعمال 2019.

ورصد التقرير تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات منها تأسيس الشركات والذي تقدمت مصر فيه 19 مركزا على مستوى العالم، لتحتل المركز 90 بدلا من 109 في تقرير العام الماضي.

وتقدمت مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء 19 مركزًا لتصل إلى المركز 77 بدلا من المركز 96 في العام الماضي.

وأشارت إلى أن هذا التقدم جاء في ظل الإصلاحات الملحوظة التي نفذتها مصر في هذا المؤشر، وسرعة توصيل الكهرباء إلى المواطنين، والتي شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء.

كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا من المركز 72 إلى 57، وهو ما يرجع إلى التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156.

وجاء التقدم بمؤشر سداد الضرائب نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات في مصر، مما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.

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مركز مصر فى مؤشرات البنك الدولي تقرير البنك الدولي التقرير الحكومة الاصلاحات الاقتصادية

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