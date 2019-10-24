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بالفيديو.. رد فعل مثير من ميسي في مباراة سلافيا براج

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:17 م
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ميسي
ميسي
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انفعل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني خلال مواجهة سلافيا براج يوم أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ورصدت الكاميرات رد فعل ميسي الغاضب بعد هدف التعادل لفريق سلافيا براج يوم أمس في الشوط الثاني من أحداث اللقاء بالبطولة الأوروبية.


وشوهد ميسي وهو في موقف غاضب تجاه المدير الفني إرنستو فالفيردي بعدما نظر له ميسي كثيراً وكأنه يعاتبه على عدم إدارة مباراة بشكل جيد.


وبالرغم من تعادل سلافيا براج في الشوط الثاني إلا أن برشلونة تمكن تسجيل الهدف الثاني ليحصل الفريق على ثلاثة نقاط ثمينة من خارج الديار اعتلي بها صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.


وكانت هناك انفعالات كثيرة من لاعبي برشلونة بعد نهاية المباراة داخل غرف خلع ملابس الفريق بعد الظهور بشكل سئ في المباراة خاصة في الشوط الثاني حيث تعرض الحارس تير شتيجن لأكثر من اختبار ولكنه نجح في الخروج ببرشلونة بنتيجة الفوز.


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