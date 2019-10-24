شاهد.. الصور الأولى لـ منذر رياحنة من كواليس فيلمه الأردني "الزقاق"

بدأ النجم الأردني منذر رياحنة، تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "الزقاق" منذ أيام قليلة، وقد كانت بداية التصوير في أحد أشهر الأحياء وسط عمان وأكثرها سكانا وهو جبل النظيف.

ويقوم الفنان منذر ريحانة بدور البطولة في هذا الفيلم، حيث يقوم بدور رجل يسمى عباس، الفيلم من تأليف وإخراج المميز باسم غندور.

أما فيما يخص إنتاج الفيلم فهو إنتاج أردني أوروبي مشترك.

يضم الفيلم نخبة رائعة من أشهر النجوم العرب، حيث يشارك الفنان منذر رياحنة الفنانة الأردنية الجميلة نادرة عمران وكذلك الفنانة ميس عبد الهادي من فلسطين و من كندا العراقية بركة رحميني.

في وقت سابق، كان النجم الأردني منذر رياحنة، قد قرر الإستغناء عن شعره وحلق كل من لحيته وحواجبه بالكامل من أجل دور محمود الذي يجسده في المسلسل الكويتي "ماذا لو".

جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من المسلسل، حيث ظهر بلوك المريض الذي يعاني من السرطان ويقوم بجلسات الكيماوي التي تفقده شعره تماما.

مسلسل "ماذا لو؟" من إخراج حسين دشتي وتأليف فيصل البلوشي.