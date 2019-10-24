الجيش التركي والفصائل الموالية له تشن هجوما على نقاط سورية





شن الجيش التركي، اليوم الخميس، هجوما عنيفاً على مواقع الجيش السوري في ريف تل تمر الغربي بمحافظة الحسكة، وذلك بمساعدة الفصائل التركمانية المسلحة الموالية لتركيا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في جنود الجيش السوري خلال الموجة الأولى للهجوم التركي على سوريا.





وصرح مراسل بمحافظة الحسكة السورية: "بوجود اشتباكات عنيفة بين جنود الجيش السوري وبين قوات من الجيش التركي والفصائل التركمانية المسلحة الموالية له بمحيط الكوزلية وتل اللبن، بعد هجوم الأخيرة على نقاط الجيش السوري بريف تل تمر الغربي".









وقال المراسل، إن "نقاط الجيش السوري، التي تعرضت للهجوم هي عبارة عن حواجز تم نشرها في المنطقة مؤخرا وإنه نتيجة الهجوم، وسيطر الجيش التركي والفصائل الإرهابية الموالية له على قرى المناجير والأهراس والعامرية والأربعين وليلان والكوزلية بريف تل تمر الغربي".





وأضاف المراسل: إن الجيش التركي يعمل على قطع الطريق الدولي الحسكة - حلب (مقطع تل تمر - عالية)، حيث يعمل الجيش السوري عل تأمينه منذ عدة أيام من خلال الانتشار على طول الطريق من الجهة الجنوبية، حيث تعد الكوزلية أول قرية جنوب الطريق الدولي.





هذا وأرسل الجيش السوري تعزيزات وأرتالا جديدة إلى مناطق شرق الفرات وتحديدا إلى محافظة الحسكة باتجاه الحدود الشمالية بين سوريا وتركيا، فيما قالت الأخبارية السورية إن "تعزيزات عسكرية جديدة لوحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة تل تمر بريف الحسكة لتعزيز النقاط، التي انتشر فيها الجيش أمس".





وتحركت وحدات الجيش السوري لمسافة 60 كم غرب تل تمر وستلتقي بالقوات المتقدمة من الرقة، فيما عززت وحدات أخرى من الجيش السوري نقاطقها على محور الطبقة.



