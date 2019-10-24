الجمباز فى تونس للمشاركة فى البطولة العربية للناشئين والناشئات

غادر مساء اليوم الخميس ، بعثة منتخبنا الوطنى للجمباز الفني للناشئين والناشئات إلى تونس للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام خلال الفترة من 25 أكتوبر الجارى وحتى 3 نوفمبر المقبل ، يشارك فى البطولة 12 دولة هي تونس الدولة المنظمة والاردن والسعودية والسودان وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا والمغرب والبحرين بالاضافة إلى مصر.





تضم البعثة 20 لاعبا ولاعبة واللاعبون هم كريم ايمن واحمد مجدي وزياد خاطر ويوسف وائل ومحمد عاشور وعبدالله عبد الحليم وسيف فايد ومحمد حسام وعبد الرحمن رضا ومحمد ناجي ،واللاعبات ندي عبدالرحمن ونغم ايمن ومي حازم ومريم طارق وفريدة دبور وسما ايمن ونور المهداوي وهنا عمرو وزينة إبراهيم وفرح عمرو

ويضم الجهاز الفني اشرف الشافعي وعزت سعد وسارة عثمان ومحمد صبري وايناس احمد

وزياد يوسف ومحمد عبدالرؤف محمد عثمان ، بالاضافة إلى كريم علي عبدالرحمن حكما.