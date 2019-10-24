Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجمباز فى تونس للمشاركة فى البطولة العربية للناشئين والناشئات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:01 م
Advertisements
منتخبنا الوطنى للجمباز الفني للناشئين والناشئات
منتخبنا الوطنى للجمباز الفني للناشئين والناشئات
الفجر الرياضي
Advertisements
غادر مساء اليوم الخميس ، بعثة منتخبنا الوطنى للجمباز الفني للناشئين  والناشئات إلى تونس للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام خلال الفترة من 25 أكتوبر الجارى وحتى 3 نوفمبر المقبل ، يشارك فى البطولة 12 دولة هي تونس الدولة المنظمة والاردن والسعودية والسودان وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا والمغرب والبحرين بالاضافة إلى مصر.

تضم البعثة 20 لاعبا ولاعبة واللاعبون هم كريم ايمن واحمد مجدي وزياد خاطر ويوسف وائل ومحمد عاشور وعبدالله عبد الحليم وسيف فايد ومحمد حسام وعبد الرحمن رضا ومحمد ناجي ،واللاعبات ندي عبدالرحمن ونغم ايمن ومي حازم ومريم طارق وفريدة دبور وسما ايمن ونور المهداوي وهنا عمرو وزينة إبراهيم وفرح عمرو 
ويضم الجهاز الفني اشرف الشافعي وعزت سعد وسارة عثمان ومحمد صبري وايناس احمد 
وزياد يوسف ومحمد عبدالرؤف محمد عثمان ، بالاضافة إلى كريم علي عبدالرحمن حكما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخبنا الوطنى للجمباز الفني للناشئين والناشئات الجمباز

أخبار تهمك

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

الآن

خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

الآن

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خالد أبو بكر يكشف كواليس إعجاب الرئيس الروسي بكرافت "السيسي"

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 21 ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي

منذ ساعة الا ربع

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 17 ساعة

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تركي آل الشيخ يعرض علاج محمد محمود على حسابه الشخصي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة في تاريخ اللعبة.. ناشئات مصر للجودو يفزن على الجزائر في البطولة الإفريقية

أبو القاسم ينضم لمعسكر ناشئئ الجمباز بروسيا استعدادا للبطولات المؤهلة للاوليمبياد

اليوم .. شباب الجودو فى السنغال للمشاركة بالبطولة الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد

الجمباز يطير إلى المجر للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين التى تقام لأول مرة

اليوم.. الجمباز يصل المغرب ويتوقع الحصول على 10 ميداليات بالدورة الإفريقية

مصر تحافظ على صدارة دورة الألعاب الإفريقية ب143ميدالية

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

03:52 م

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

03:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status