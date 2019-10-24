بعد إصابة الصليبي.. كهربا يوجه رسالة لنجم الأهلي





وأضاف :"الف سلامة عليك يا حبيبي و ان شاء الله ترجع اقوي واحسن لاعب فى مصر بأذن الله".





وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة في مران الأهلي بالأمس ليذهب إلى المستشفى ويجري أشعة على ركبته ويتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.





ومن المنتظر أن يسافر محمود إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، للخضوع للعملية الجراحية هناك حيث سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة تصل إلى ٩ أشهر.





وكان محمود قد عاد للمشاركة في مباراة الأهلي الودية أمام الإعلاميين للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي وعقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة سموحة الموسم الماضي.



حرص محمود عبد المنعم كهربا المحترف في صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي على توجيه رسالة إلى محمد محمود لاعب وسط الأهلي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.وغرد كهربا عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"لا يكلف الله نفسا إلاَّ وسعها...لا يكلف الله انسان بمرض او امر صعب الا وهو قادر على تحمله فلنحتسب الاجر".