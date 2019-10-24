المولد النبوي الشريف هذا العام.. تعرف على موعد الإجازة

يبحث المسلمين في كافة بقاع الأرض عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، فهي تعتبر الإجازة الأخيرة في 2019، ويستعدون للاحتفال به عن طريق تبادل لحلوى فيما بينهم،





ومن جانبها، كشفت البحوث الفلكية أن إجازة المولد النبوي هذا العام ستوافق يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية بالمعهد.





كما أن الإفتاء المصرية، ستقوم باستطلاع هلال شهر ربيع الأول يوم الجمعة الأخير من شهر صفر الموافق 25 أكتوبر الحالي.



