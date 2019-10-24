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المولد النبوي الشريف هذا العام.. تعرف على موعد الإجازة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:45 م
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بوابة الفجر
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يبحث المسلمين في كافة بقاع الأرض عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، فهي تعتبر الإجازة الأخيرة في 2019، ويستعدون للاحتفال به عن طريق تبادل لحلوى فيما بينهم، 

ومن جانبها، كشفت البحوث الفلكية أن إجازة المولد النبوي هذا العام ستوافق يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية بالمعهد.

كما أن الإفتاء المصرية، ستقوم باستطلاع هلال شهر ربيع الأول يوم الجمعة الأخير من شهر صفر الموافق 25 أكتوبر الحالي.

وولد محمد صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين في8 ربيع الأول من عام الفيل، بعدما حاول أبرهة الأشرم غزو مكة وهدم الكعبة، وقيل بعده بشهر، وقيل بأربعين يومًا، وقيل بخمسين يومًا وهو المشهور.

ورأت آمنة عندما ولدت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خرج منه نور اضاءت له قصر الشام، وعندما وضعته استقبل القبلة رافعًا رأسه إلى السماء، مقبوضة أصابع يديه مشيرًا بالسبابة كالمُسبّح بها.
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