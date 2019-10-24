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رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:52 م
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شادي رضوان
شادي رضوان
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اختيار موهبة فريق الشباب للمعسكر الخارجي استعدادا لاستكمال الدوري العام.

وبات شادي رضوان لاعب فريق الشباب مواليد 2001، صيدا هاما لدى المدير الفني، لوضعه ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها.


الفيراري ضمن اختيارات فايلر للمعسكر الخارجي


ومن المقرر أن يتواجد "الفيراري"، ضمن معسكر الفريق نهاية الشهر الجاري، والمقرر له خارجيا، حيث تعد دولة الإمارات الأقرب لاستقباله، على أن يتخلله وديتين أمام العين، وطرف أخر لم يتحدد بعد.


وكان شادي رضوان تلقى عرضا خلال الساعات الماضية من جانب نادي العين الإماراتي، مقابل 150 ألف دولار، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ويعد شادي رضوان، واحدا من أبرز الأسماء الشابة المتواجدة على الساحة الرياضية، واختير من ضمن أفضل 60 موهبة في العالم.


واستقر النادي الأهلي على رفض العرض المقدم من العين الإماراتي للحصول على خدمات اللاعب، مرحبا برحيله على سبيل الإعارة، نظرا لما يتمتع به من قدرات مميزة.


وقرر مجلس النادي، توقيع عقد جديد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لمدة خمسة أعوام للحفاظ عليه من الرحيل مجانا.
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الكلمات المفتاحية

شادي رضوان رينيه فايلر الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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