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النيابة تأمر بدفن جثة شاب توفي بعد أن صدمته سيارة بأكتوبر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:37 م
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جثة
جثة
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب ويدعى "إسلام. ع"، نتيجة لاصطدام سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة

بداية الواقعة، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، فى حادث مرورى، بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى "إسلام عبده" أثناء عبوره الطريق، بمنطقة الحزام الأخضر، صدمته سيارة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثته إلى مستشفى الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
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