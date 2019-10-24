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البابا تواضروس الثاني: 50% من خدمات الكنيسة موجهة إلى الشباب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:35 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته إلى فرنسا، على أن 50% من خدمات الكنيسة موجهة إلى الشباب، لافتًا إلى أهتمامه الشديد بالتواصل مع جميع فئات الأقباط، وخاصة الشباب.

وحرصا على هذا التواصل، أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المركز الإعلامي للكنيسة بدأ خلال الأيام الماضية، عرض سلسلة جديدة بعنوان "البابا والشباب"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وأشار حليم، إلى أن حلقات السلسلة الجديدة ترصد تفاعلات أبناء الكنيسة من الشباب مع البابا خلال زياراته الرعوية بكنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر.

وأتت أولى حلقات "البابا والشباب" من لقاء البابا بشباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا والذي عقد ضمن زيارة البابا الرعوية الأخيرة للإيبارشية.

يذكر أن المركز الإعلامي للكنيسة، في إطار حرصه على تعزيز تواصل البابا وفئات المجتمع القبطي، أطلق العديد من البرامج على شبكة الإنترنت وعبر القنوات المسيحية منها "البابا وأسئلة الشعب"، "حكايات البابا"، "كيف"، "فهمني فأحيا"، "قيم إنسانية"، و"كلمة في عظة"، و"قصص للحياة".
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