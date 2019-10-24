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البريد المصري يشارك في اجتماعات الاتحاد البريدى العالمي بسويسرا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:32 م
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بوابة الفجر
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شارك البريد المصري في اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة السويسرية برن وذلك يومى 24 و25 أكتوبر 2019.


وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن هذه الاجتماعات تحمل أهمية خاصة، حيث إنها سوف تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدى والتحديات التي تواجهه حول العالم.
 
وأوضع عصام الصغير أنه من المقرر أن يستعرض خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الانجازات التي حققها البريد المصري في مجال التحول الرقمي والتجارة الالكترونية والدمج المالي خاصة في إطار مشاركة البريد المصري في مبادرة الدمج المالي بصفته أحد أكبر الهيئات الحكومية العاملة والرائدة في هذا المجال في مصر.
 
كما يشارك البريد المصري كمتحدث في مؤتمر التنظيم البريدي الذي يعقد تحت عنوان "شكل الخدمات المالية البريدية في الاقتصاد الرقمي اعتبارات سياسية وتنظيمية" الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي بمقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية.
 
وأضاف رئيس البريد أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الاعضاء بالاتحاد وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة لا غنى عنها في تطوير الخدمات البريدية وتطبيق الشمول المالي عبر إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم.


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