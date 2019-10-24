Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصادر: الصين تعتقل الصحفية التي غطت احتجاجات هونج كونج

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
احتجزت السلطات، صحفية صينية، غطت احتجاجات الديمقراطية في هونج كونج بعد عودتها إلى البر الرئيسي، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الوضع لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

سافرت هوانج شيوكين، التي اشتهرت بدعمها لحركة #MeToo ضد التحرش الجنسي في الصين العام الماضي، إلى هونج كونج هذا الصيف.

وقد كتبت تقريرين على الأقل عن الاحتجاجات التي أغرقت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في أزمة منذ ما يقرب من خمسة أشهر.

وقالت المصادر، إنه عندما عادت هوانج إلى البر الرئيسى، استدعتها سلطات مدينة قوانغتشو الجنوبية الشرقية لحضور اجتماع وصادرت وثائق سفرها.

بعد ذلك، تم إخبار هوانج بأنها تستطيع الذهاب وجمع وثائقها في 17 أكتوبر.

وبدلاً من ذلك، أضافت المصادر، أنها اعتقلت بتهمة "إثارة المتاعب واختيار النزاعات" - وهو اتهام غامض كثيرًا ما يوجه ضد منتقدي حكومة البر الرئيسي.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قام مركز الاحتجاز في قوانغتشو بإحالة الاستجواب إلى شرطة المدينة، والتي لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

ورفض محامي هوانغ وصديقه وان مياويان التعليق على القضية.

وأكدت المصادر، أن هوانغ كانت تنوي بدء برنامج الدراسات العليا في القانون بجامعة هونج كونج في سبتمبر، لكنها لم تكن قادرة على القيام بذلك بدون وثائقها.

في واحدة من المقالات التي كتبتها هوانج عن الاحتجاجات، كتبت عن "مقاومة الطغيان"
وقالت: "الطغيان قد يفوز بالسلطة على السكان، لكنه لا يستطيع الفوز بالسلطة على قلوب البشر".

تدير الصين هونج كونج بموجب نموذج "دولة واحدة ونظامان" الخاص، والذي يسمح لحريات المدينة التي لم يسبق لها مثيل في البر الرئيسي، منذ تسليم المركز المالي من البريطانيين في عام 1997.

لكن الغضب الشعبي يتزايد منذ سنوات بسبب مخاوف من أن بكين بدأت في تآكل هذه الحريات، خاصة منذ تولي الرئيس شي جين بينج السلطة في العام 2012.

وقد سحبت الهيئة التشريعية في هونج كونج رسميًا يوم أمس الاربعاء التشريعات المقررة التي كانت ستسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين لكن من غير المرجح أن تنهي هذه الخطوة أشهر من الاضطرابات حيث أنها لم تلبي سوى واحد من خمسة مطالب للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وكانت صيحة الاحتجاج التي قام بها المتظاهرون، الذين حطموا المباني العامة في المدينة الخاضعة للحكم الصيني، وأشعلت نيران الشوارع وألقيت القنابل الحارقة على الشرطة، "خمسة مطالب، وليس واحدًا"، مما يعني أن سحب مشروع القانون لن يلبي بجميع المطالب.

وقالت زعيم هونج كونج "كاري لام" في كثير من الأحيان أن مشروع القانون

وأضافت: "أن المطالب الأخرى، بما في ذلك الاقتراع العام والعفو عن جميع المتهمين بأعمال الشغب، كانت خارجة عن إرادتها".

كما دعاها المتظاهرون إلى التنحي وإجراء تحقيق مستقل في وحشية الشرطة المتصورة خلال صيف حار طويل من المعارك في الشوارع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هونج كونج سحب مشروع قانون بكين الصين السلطات الصينية اقليم هونج كونج

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ حوالي 8 ساعات

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة

ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ حوالي 23 ساعة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تنفي دعمها للاحتجاجات العنيفة في هونج كونج

زعيمة هونج كونج لا تنوي الاستجابة لمطالب الاستقالة

زعيمة هونج كونج ترحب بالحوار لكنها لن تنفذ المطالب

قانون تسليم المجرمين إلى الصين كلمة السر.. ما هي أسباب الاحتجاجات في هونج كونج؟

متظاهروا هونج كونج يحثون ترامب على "تحرير" مدينتهم

شرطة هونج كونج تفكك الاشتباكات بين المتظاهرين المتنافسين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status