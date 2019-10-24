عاجل.. تأييد إخلاء سبيل وزير عدل الإخوان

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، رفض أستئناف النيابة، وتأييد إخلاء سبيل أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد الإخوان، في القضية رقم 623، بتدابير احترازية.



وكما قررت المحكمة عدم مغادرته منزله.



ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



وكما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.