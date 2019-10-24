محافظة القاهرة تزف بشرى سارة لأهالي المعادي وحي الأسمرات 3

أصدر المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتعديل خط التنظيم بالشارع المار بعزبة البوليس بنطاق حي المعادى من 25 متر الى 17 متر طبقًا للواقع على الطبيعة، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من المواطنين وتسهيلًا عليهم لتقنين أوضاع العقارات المقامة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.



كما أصدر المجلس قرار بتخصيص مساحة ارض من أملاك المحافظة بمساحة 24769 متر مربع بمشروع الإسكان الاقتصادي الاسمرات 3 لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب الاسمرات لخدمة شباب المنطقة وتوسعة قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية على أن تلتزم المديرية بالاشتراطات البنائية الخاصة بمراكز الشباب.

