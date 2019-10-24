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وزير الشباب والرياضة يعبر أنفاق قناة السويس في ماراثون للدراجات الهوائية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:01 م
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وزير الرياضة
وزير الرياضة
هشام إسماعيل
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حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمشاركة في ماراثون الدرجات الهوائية الذي تم تنظيمه بمنطقة أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية لمسافة 11 كيلو متر من غرب القناة لشرقها مرورا بمشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة ووصولا لمنطقة نمرة 6.

وقد تزامن تنظيم هذا الماراثون في نفس التوقيت ماراثون أخر للمشي لمسافة 1.5 كيلو مترا من منطقة مبني الإرشاد لهيئة قناة السويس وصولا للنصب التذكاري بالضفة الشرقية للقناة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر 1973 المجيدة وبمشاركة 1800 شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة البحرية والجوية وطلاب المدارس والجامعات أبناء محافظة الإسماعيلية.
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