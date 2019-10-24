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"الداخلية" تسمح لـ3 سجناء بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:55 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس (عدد 3 من نزلاء سجن دمنهور رجال ) بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور نساء حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

ويأتي ذلك في إطار استمرار سياسة وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.
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الكلمات المفتاحية

قطاع السجون الداخلية

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