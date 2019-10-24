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مصر تجني ثمار لقاء السيسي وأبي أحمد.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:48 م
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خلال المقابلة
خلال المقابلة
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الرئاسة: الاتفاق على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية بشأن سد النهضة

كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، عن التوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.

وجاء ذلك خلال المقابلة التي جمعت الرئيس السيسي ورئيس الوزراء أبي أحمد على هامش القمة الروسية الأفريقية، المنعقدة بمدينة سوتشي. 
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