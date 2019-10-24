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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بسوهاج

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:51 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات.

فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج قيام (سائقين - مطلوب التنفيذ عليهما فى حكمين قضائيين صادرين ضدهما - مقيمين بدائرة المركز) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بإسلوب قطع الأسلاك الكهربائية والمفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى وإرتكابهما (عدد 5 جرائم بدوائر أقسام شرطة "الطالبية والهرم بالجيزة، السلام بالقاهرة" )، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم سرقات السيارات.
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