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في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تهدي كرسيا متحركا لسيدة بالشرقية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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رصد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة ما نشرته إحدى الصحف القومية حول التماس مواطنة مقيمة بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية مساعدتها في الحصول على كرسي متحرك.

وعلى الفور تم توفير كرسي متحرك وإهدائه للمواطنة المذكور بمحل إقامتها، حيث تم توجيه مأمورية من ضباط وضابطات إدارة حقوق الإنسان وقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية لمنزل المواطنة، وتم إهدائها الكرسي، حيث وجهت الشكر لوزارة الداخلية لسرعة الاستجابة لمطلبها.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع.
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الكلمات المفتاحية

كرسي متحرك الداخلية اخبار الحوادث

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