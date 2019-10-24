باستثمارات 300 مليون دولار.. توقيع مذكرة لانشاء مشروع مصري روسى في مجال تصنيع الزيوت النباتية





















شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة " المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت" وشركة "EFKO" الروسية لتصنيع الزيوت لإنشاء مشروع استثمارى ضخم في السوق المصرى في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية باستثمارات باستثمارات تصل الى 300 مليون دولار وبحجم اعمال متوقع يصل الى حوالى 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات، حضر التوقيع النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية الروسى ونائبة وزير الزراعة الروسى والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.





وقد إتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التصنيع المشترك بالسوق المصرى والتصدير لأسواق الدول الإفريقية وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وانشاء مصانع منتجات الزيوت النباتبة والتعاون في مجال زراعة الحبوب المحتوية علي الزيوت للإنتاج والاستهلاك المحلي والاندماج فى سلسلة توريد الزيوت النباتية العالمية واستحداث خط لمنتجات الألبان البديلة القائمة على النباتات، إلى جانب انشاء صومعة حبوب لتخزين 2 مليون طن سنوياً.





كما نص الإتفاق على التعاون بين الجانبين في مجالات نقل الخبرات وتبادل الخبراء وتنمية الموارد البشرية وتنمية سلاسل التوريد إلى جانب مجالات نقل التكنولوجيات المتطورة وتوريد الآلآت والمعدات.





وفى هذا الاطار اكد المهندس عمرو نصار ان توقيع هذا الاتفاق يأتي كنتيجة مباشرة لزيارة الرئيس السيسى الحالية لدولة روسيا وكذا تتويجاً للعلاقات المتميزة التي تربط القطاع الخاص المصرى والروسى خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية وحكومتى البلدين بأهمية تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بما يسهم في احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة







