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ميسي منزعج جدا رغم فوزه على سلافيا براغ

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:26 م
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ميسي
ميسي
مصطفي صابر
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حقق نادي برشلونة فوز صعب على سلافيا براغ مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ولكن كان هناك شعور سلبي رغم ذلك. 

دفع سلافيا براغ فريق البلوجرانا ، الذين تمكنوا من الفوز ، لكن اللاعبين شعروا بالإحباط ، لم يحضر أي من الفريق المنطقة المختلطة بعد ذلك.

ملزم برشلونة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتوفير لاعب واحد على الأقل للصحفيين ، لكنهم تحدثوا فقط إلى القنوات التلفزيونية.

وتم اختيار كل من مارك أندريه تير ستيجن وفرينكي دي يونغ وأرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس ، لم تكن هناك كلمات من أي شخص آخر ، رغم ذلك.

لم يمر بعض اللاعبين عبر المنطقة المختلطة ، على الرغم من أن هذه هي الطريقة التي يتعين على اللاعبين مغادرة الملعب.

حاول كليمنت لينجليت تجنب ذلك ، ولكن تم إعادة توجيهه ، على الرغم من أن ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا لم يُجبروا على تغيير الاتجاه.

أخبرت مصادر النادي وسائل الإعلام أن اللاعبين لم يأتوا لأنهم غاضبون ويعتقد أن هناك الكثير من التوتر في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة.

لم يستقبل ميسي المشجعين وقد سجل هدفًا صنع التاريخ لأنه أول لاعب يسجل 15 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا ، لكنه لم يكن سعيدًا ،توجه كابتن برشلونة مباشرة إلى غرفة الملابس بعد المباراة ولم يصفق لعشاق البلوجرانا.

كان الانزعاج واضحا ، وأظهرت تعليقات تير ستيجن ذلك: "لقد حالفنا الحظ في الحصول على ثلاث نقاط ، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن بعض الأشياء".

هدف ميسي أمام سلافيا براغ

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