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من "الأراضي" لـ"الشركات".. سقوط تاجري "كيف" غسلا 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:23 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( تشكيل عصابي ضم متهمين اثنين) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وجاء ذلك من خلال عدة أساليب من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، إضافةً إلى تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (20 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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الكلمات المفتاحية

غسل اموال حوادث الفجر الداخلية

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